Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7644 щодо виділення в державний бюджет додаткових витрат на 270 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

За проект закону проголосували 287 народних депутатів. Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби. Зокрема:

Міністерству оборони +241 млрд грн (з них на оплату праці – 145,3 млрд грн);

Міністерству внутрішніх справ – +23 млрд грн;

Головному управлінню розвідки +2.2 млрд грн;

Службі безпеки України +2.5 млрд грн;

Управлінні держохорони +197 млн грн;

Службі зовнішньої розвідки +139 млн грн;

Держспецзв’язку +425 млн грн.

Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки – 10 млн грн.

Правку про виділення додаткових 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) уряду Канади в фінальну редакцію проєкту закону не включили.

Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.