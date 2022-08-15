У Міністерстві фінансів України вже планують проект закону про держбюджет на 2023 рік і він буде надзвичайно жорсткий. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету», – розповів Марченко.

За його словами, всі видатки бюджету будуть переглянуті та оптимізовані. За словами міністра, з одного боку держбюджет на 2023 рік буде надзвичайно складний, адже його макропоказники важко об'єктивно оцінити.

При цьому глава Мінфіну не назвав курс гривні, який буде закладено у бюджеті на наступний рік.

«Я не хочу створювати очікування. Але там цифри не катастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі баланси будуть збережені», – сказав він.

Марченко додав, що водночас бюджет буде достатньо простим, тому що потрібно буде профінансувати тільки пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і виділити кошти на військову кампанію та армію.