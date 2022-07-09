Верховна Рада України на своєму засіданні у суботу, 9 липня, збільшила видаткову частину Державного Бюджету на 80,9 млрд грн. Відповідний закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» №7523 підтримали 244 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ пропонує збільшити видатки державного бюджету на 80,97 млрд грн за рахунок збільшення показників державних запозичень на 79,4 млрд грн та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1,55 млрд грн.

Реалізація документа призведе до збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету та граничного обсягу державного боргу на 79,4 млрд грн.

Кошти хочуть спрямувати:

соцдопомогу (+5,7 млрд грн)

субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)

виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) (+32,3 млрд грн)

пенсії (+32,3 млрд грн)

програму підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)

фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)

«Доступні кредити 5-7-9%» (+4 млрд грн)

субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд грн).

Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії європейського зразка.

Ще 21 квітня ухвалила зміни до державного бюджету на 2022 рік, розширивши бюджетний дефіцит на 200 млрд грн для фінансування безпеки та оборони, а також підтримки ВПО. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, до кінця року Україна планує залучити ще близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.