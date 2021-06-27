Мова йде про «промисловий безвіз», «авіаційний безвіз», «цифровий безвіз» «енергетичний безвіз» та «митний безвіз»

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про 5 «безвізів» у різних сферах. Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що мова йде про «промисловий безвіз», «авіаційний безвіз», «цифровий безвіз» «енергетичний безвіз» та «митний безвіз».

«Промисловий безвіз» (угода АСАА) – це визначення системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською.

«Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника. Укладання Угоди стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти. Підписання цього безвізу може відбутися в найближчий рік», – написав він.

«Авіаційний безвіз» (угода про Спільний авіаційний простір).

«Це про лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим. Є всі сподівання, що ця угода також буде підписана вже цьогоріч», – заявив прем'єр.

«Митний безвіз». Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та відповідно повноцінний запуск системи NCTS, обмін митними даними між Україною та країнами Європи.

«А це означає зменшення простору для шахрайства щодо митної вартості, а також спрощення роботи митниці для білого бізнесу», – заявив він, додавши, що вже у 2022 році Україна може розпочати процес приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

«Енергетичний безвіз». Енергетичний безвіз з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E.

«Ми станемо частиною великої європейської енергетичної системи із чіткими та зрозумілими правилами гри. Це важливий етап для нашої енергетичної незалежності. Плануємо, що таке приєднання відбудеться вже у 2023 році», – написав він.

«Цифровий безвіз», або приєднання до цифрового ринку ЄС.

«У 2020 році Мінцифри була розроблена Дорожня карта інтеграції до такого ринку», – резюмував він і зазначив, що позитивний ефект від приєднання до цього ринку експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни.