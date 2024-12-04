Західні союзники допомагатимуть Варшаві втілити план безпеки Польщі

Системи ППО, які отримає Польща від західних союзників, повинні захистити логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні. Про це у середу, 4 грудня, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Західні системи ППО, які отримає Польща, будуть захищати виключно повітряний простір країн НАТО. Міністр відзначив, що зокрема, протиповітряна оборона має захистити логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні.

Відомо, що у Польщі розмістять літаки F-35 та зенітні системи NASAMS і Patriot, які надійдуть від Норвегії та Німеччини. Косіняк-Камиш додав, що інші союзники також будуть підтримувати Варшаву протягом року, аби втілити план безпеки Польщі.

«Польща – прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору», – наголосив міністр.

Збиття ракет та дронів над Україною країнами НАТО: яку позицію займає Польща

2 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші держави, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські дрони та ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. У Міністерстві закордонних справ Польщі згодом відреагували на слова Сікорського, назвавши їх особистою думкою міністра, а не позицією уряду.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтервʼю «Укрінформу» розповідав, що тема збиття російських ракет системами ППО Польщі і країн НАТО є складною для реалізації з технічної точки зору.

Наприкінці жовтня члени Палати представників Конгресу США від обох партій закликали президента Джо Байдена дати Польщі дозвіл на збиття російських ракет над Україною. За їхніми словами, країна може розширити свої щити протиповітряної оборони, захистивши себе від російських ракет, й таким чином допомогти Україні в захисті.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції на Закарпатті 31 жовтня розповів, що Україна періодично зверталася до Варшави з проханням щодо збиття ракет. Зокрема, українські дипломати закликали Польщу захистити від атак газові сховища у Стрию, що на Львівщині. За словами Зеленського, поляки готові збивати російські повітряні цілі, якщо їх підтримає НАТО.