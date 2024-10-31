Україна періодично зверталася до Варшави з проханням збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі

Члени Палати представників Конгресу США від обох партій закликають президента Джо Байдена дати Польщі дозвіл на збиття російських ракет над Україною. Про це 30 жовтня повідомило видання The Hill.

Відомо, що лідери двопартійної Комісії США з питань безпеки та співробітництва в Європі, а саме республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен звернулися до голови Білого дому Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують польському повітряному простору.

Конгресмени зауважили, що Польща може розширити свої щити протиповітряної оборони, захистивши себе від російських ракет, й таким чином допомогти Україні в захисті.

«Попри те, що Росія продовжує ескалацію через гібридну війну – порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми вагалися протистояти цим загрозам рішуче, дозволяючи Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками», – наводить видання фрагмент з листа конгресменів.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції на Закарпатті 31 жовтня розповів, що Україна періодично зверталася до Варшави з проханням щодо збиття ракет. Зокрема, українські дипломати закликали Польщу захистити від атак газові сховища у Стрию, що на Львівщині.

«Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає», – зазначив він.

Позиція польської влади щодо збиття ракет над Україною

Відзначимо, що 24 березня зранку російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства й пробула там 39 секунд. Згодом речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що потреби збивати ракету не було, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.

Також під час масованого російського обстрілу України 26 серпня на територію Польщі з боку Червонограда, що на Львівщині, залетів невідомий безпілотник. Як заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш, польська армія готова була збити дрон, але не зробила цього. У НАТО відповіли, що не мають інформації, що вказувала б на те, що Росія прямо напала на країну Альянсу.

2 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші держави, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські дрони та ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. У Міністерстві закордонних справ Польщі згодом відреагували на слова Сікорського, назвавши їх особистою думкою міністра, а не позицією уряду.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтервʼю Укрінформу розповідав, що тема збиття російських ракет системами ППО Польщі і країн НАТО є складною для реалізації з технічної точки зору. При цьому, необхідно досягнути не двостороннього рішення щодо цього, а згоди на рівні союзників.

«Адже це означало б, що Альянс вступає у прямий конфлікт з Росією. Я знаю, що ці речі важко сприймаються в Україні, але необхідно пояснювати аудиторії, що НАТО не воює з Росією. НАТО максимально підтримує Україну і допомагатиме Україні максимально захищати свою територію аж до перемоги», – підкреслив Лукасевич.