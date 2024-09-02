Радослав Сікорський наполягає, що для Варшави краще збивати ракети на більшій висоті над Україною, аніж над своєю територією

Польща та інші держави, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські дрони та ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Financial Times, пише Forbes Ukraine в понеділок, 2 вересня.

За його словами, Польща повинна зробити все, аби гарантувати безпеку своїм громадянам – зокрема і перехоплювати російські ракети над територією України. На це не повинні впливати побоювання НАТО щодо того, що такі рішення можуть втягнути Альянс у війну.

«Членство у НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш конституційний обов’язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним», – сказав Сікорський.

Глава МЗС Польщі наполягає на праві Польщі перехоплювати російські повітряні цілі, після того, як, імовірно, російський дрон залетів на територію країни під час масованого обстрілу України 26 серпня. До цього, з часу повномасштабного вторгнення, російські ракети декілька разів заходили на територію Польщі.

Раніше у Міністерстві оборони Польщі заявили, що не збиватимуть російські ракети та дрони, що летять через Україну в її напрямку. Заступник міністра оборони Павел Залевський переконаний, що «радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС». Натомість нещодавнє опитування, яке провела компанія SW Reaserch, вказує на те, що 58% поляків підтримують, щоб військові збивали російські ракети та БпЛА в небі над країною.

Як писав ZAXID.NET, під час масованого російського обстрілу України 26 серпня на територію Польщі з боку Червонограда, що на Львівщині, залетів невідомий безпілотник. Як заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш, польська армія готова була збити дрон, але не зробила цього. У НАТО відповіли, що не мають інформації, що вказувала б на те, що Росія прямо напала на країну Альянсу. Невдовзі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що військові не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається, оскільки це може бути цивільний об’єкт.