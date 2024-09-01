Більшість поляків вважають, що військові мають збивати повітряні цілі в небі над Польщею

Більшість жителів Польщі вважають, що їхні військові повинні збивати російські ракети та безпілотники, які пролітають над територією країни. Про це свідчить опитування, яке провела компанія SW Reaserch для Rzeczpospolita, передає «Європейська правда».

Дослідницька агенція SW Research провела опитування серед користувачів онлайн-платформи SW Panel протягом 27-28 серпня цього року. У ньому взяли участь 800 інтернет-користувачів віком від 18 років.

В опитуванні було поставлено запитання «На вашу думку, чи повинна Польща збивати об’єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об’єкти?».

Більшість опитаних обрали відповідь «Так» – 58,5%. Ще 22,1% респондентів відповіли «Ні». 19,4% людей обрали відповідь «Не маю певної думки».

При цьому варіант «Так» частіше обирали жінки – 60,8% опитаних. 20,0% жінок відповіли «Ні». Варіант «Не маю певної думки» обрали 19% жінок-респондентів.

Водночас ідею збивати повітряні цілі в небі над Польщею підтримали 55% чоловіків. Негативну відповідь обрали 24,4% опитаних чоловіків, ще 19,8% респондентів чоловічої статі відповіли «Не знаю».

Нагадаємо, під час масованого російського обстрілу України 26 серпня на територію Польщі з боку Червонограда Львівської області залетів безпілотник. Як заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш, польська армія готова була збити дрон, але не зробила цього. Невдовзі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що військові не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається, оскільки це може бути цивільний об’єкт.

30 серпня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що польські військові не збиватимуть російські повітряні цілі, які летять через Україну в її напрямку. На думку польського чиновника, «радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС».