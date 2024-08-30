Польща не збиватиме російські безпілотники та ракети над Україною
На думку польського віцеміністра, Україна отримує достатньо засобів ППО від країн Заходу
Польща не збиватиме російські повітряні цілі, які летять через Україну в її напрямку, а також не буде тренувати військовослужбовців ЗСУ на українській території. Про це повідомив заступник міністра оборони Павел Залевський, пише RMF24 в п’ятницю, 30 серпня.
Під час зустрічі глав оборонних відомств країн ЄС Павел Залевський пояснив, що його країна не розглядає в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань, а саме «можливість збивати ракети або безпілотники з польської території». На його думку, «радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС».
Посадовець також зазначив, що країни НАТО і ЄС не є сторонами війни й відкинув ідею Києва про навчання польськими інструкторами українських військових на українській території.
«Головним аргументом були б витрати, організація і час. Ця ідея має підтримку Франції та деяких північноєвропейських країн. Однак вона не отримала одностайної підтримки в країнах ЄС. Перш за все, Німеччина та Австрія вважають, що Росія може сприйняти це як провокацію. Існують також побоювання, що ЄС не зможе забезпечити безпеку європейських інструкторів», – ідеться у матеріалі.
За словами Залевського, підготовка українських солдатів у тому вигляді, в якому вона зараз відбувається в країнах Євросоюзу (тобто в Польщі чи Німеччині), «є найбільш ефективною». Він також повідомив, що тренувальну місію ЄС для українських військових продовжать ще на два роки. Наразі тренувальна місія, штаб-квартира якої знаходиться в Польщі, підготувала майже 60 тис. солдатів, додає Polskie Radio.
Нагадаємо, під час масованого російського обстрілу України 26 серпня на територію Польщі з боку Червонограда, що на Львівщині, залетів невідомий безпілотник. Як заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш, польська армія готова була збити дрон, але не зробила цього. У НАТО відповіли, що не мають інформації, що вказувала б на те, що Росія прямо напала на країну Альянсу. Невдовзі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що військові не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається, оскільки це може бути цивільний об’єкт. Польські військовослужбовці досі шукають будь-які сліди безпілотника.