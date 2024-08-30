Повітряні сили Польщі не збиватимуть ракети або безпілотники зі своєї території

Польща не збиватиме російські повітряні цілі, які летять через Україну в її напрямку, а також не буде тренувати військовослужбовців ЗСУ на українській території. Про це повідомив заступник міністра оборони Павел Залевський, пише RMF24 в п’ятницю, 30 серпня.

Під час зустрічі глав оборонних відомств країн ЄС Павел Залевський пояснив, що його країна не розглядає в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань, а саме «можливість збивати ракети або безпілотники з польської території». На його думку, «радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС».

Посадовець також зазначив, що країни НАТО і ЄС не є сторонами війни й відкинув ідею Києва про навчання польськими інструкторами українських військових на українській території.

«Головним аргументом були б витрати, організація і час. Ця ідея має підтримку Франції та деяких північноєвропейських країн. Однак вона не отримала одностайної підтримки в країнах ЄС. Перш за все, Німеччина та Австрія вважають, що Росія може сприйняти це як провокацію. Існують також побоювання, що ЄС не зможе забезпечити безпеку європейських інструкторів», – ідеться у матеріалі.

За словами Залевського, підготовка українських солдатів у тому вигляді, в якому вона зараз відбувається в країнах Євросоюзу (тобто в Польщі чи Німеччині), «є найбільш ефективною». Він також повідомив, що тренувальну місію ЄС для українських військових продовжать ще на два роки. Наразі тренувальна місія, штаб-квартира якої знаходиться в Польщі, підготувала майже 60 тис. солдатів, додає Polskie Radio.

Нагадаємо, під час масованого російського обстрілу України 26 серпня на територію Польщі з боку Червонограда, що на Львівщині, залетів невідомий безпілотник. Як заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш, польська армія готова була збити дрон, але не зробила цього. У НАТО відповіли, що не мають інформації, що вказувала б на те, що Росія прямо напала на країну Альянсу. Невдовзі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що військові не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається, оскільки це може бути цивільний об’єкт. Польські військовослужбовці досі шукають будь-які сліди безпілотника.