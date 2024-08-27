Польські військові продовжують шукати дрон на території Польщі

У НАТО прокоментували ситуацію з російським дроном, який залетів на територію Польщі вранці 26 серпня, коли окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Там заявили, що немає інформації, що вказувала б на те, що Росія прямо напала на країну Альянсу, заявила речниця НАТО Фара Дахлаллах у вівторок, 27 серпня.

Раніше у Польщі повідомили, що «невідомий об’єкт» вилетів з території Червонограда на Львівщині. Посадовиця повідомила, що НАТО не оперує інформацією, яка могла б вказувати, що заліт безпілотника Росії до Польщі був цілеспрямованим.

«Втім ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними», – повідомила речниця НАТО.

Зазначимо, офіційно Польща не визнала, що на її територію залетів російський дрон. Втім, польські медіа із посиланням на неофіційні заяви військовослужбовців припускають, що це міг бути дрон-камікадзе Shahed. За даними польських військових, наразі досліджується територія, де потенційно міг впасти російський БпЛА. Крім того, не виключається версія, що дрон міг знову залетіти на територію України.

Нагадаємо, 26 серпня збройні сили Польщі заявили про порушення повітряного простору Польщі невідомим повітряним об’єктом, який вилетів з території України приблизно о 06:45 – у той час, коли тривала масована ракетна та дронова атака росіян на Україну. Він пролетів 25 км углиб Польщі й пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини. Дрон був під повним контролем і спостереженням польської армії, яка готова була його збити, але не зробила цього «через погодні умови».