прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

У питаннях збиття імовірних російських ракет чи дронів на території Польщі польські військові проявляють стриманість оскільки не завжди можуть з’ясувати, чи це випадково не цивільний об’єкт. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує Rzeczpospolita у середу, 28 серпня.

Як розповів голова польського уряду, згідно з процедурою у Польщі дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач генерал Мацей Кліш.

«Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт. Чи це не літак, що заблукав», – заявив Туск і додав, що союзники Польщі рекомендують проявляти «певну стриманість», коли мова йде про збиття по непізнаних повітряних об'єктах.

Прем’єр-міністр Польщі також заявив, що «відкритий» до можливої зміни правил у такому випадку, уточнивши, що «проблема зі збитими літаками часто має іншу природу».

«Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт. Чи це не літак, що заблукав», – сказав він зазначивши, що військові не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається.

Туск заявив, що безпілотник, який мав пролетіти над Польщею 26 серпня, під час повномасштабної атаки по Україні, був «нібито інцидентом», оскільки польська влада наразі немає підтвердження. Майже 400 польських солдатів 24 години на добу шукають будь-які сліди безпілотника, але поки що немає 100% впевненості, що він увійшов в повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, під час ракетного удару 26 серпня російські окупанти запустили по Україні понад 100 ракет різних типів та стільки ж дронів-камікадзе. Атака стала однією з наймасштабніших за весь час російського вторгнення. Окупанти намагалися потрапити в обєкти критичної цивільної інфраструктури. Під час масованого російського обстрілу міст України, о 06:43 повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт, ймовірно безпілотник, який вилетів з території України. Невідомий об'єкт помітили щонайменше три радіолокаційні станції. Він був під повним контролем і спостереженням польської армії, яка готова була його збити, але не зробила цього.