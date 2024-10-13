База в Редзікові розташована за 380 км від українського кордону

Очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував відкриття бази протиракетної оборони США в Поморському воєводстві на півночі Польщі. Про це міністр розповів в інтерв'ю для Radio Rebel, повідомила Polska Agencja Prasowa 12 жовтня.

«Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами», – зазначив Сікорський.

За словами глави польського МЗС, він також домовився про те, «щоб ракети могли збивати й російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США».

«Наші опоненти звинувачували нас у знищенні проєкту бази, але вона вже є і незабаром буде офіційно відкрита», – сказав Радослав Сікорський.

Як повідомлялось, за підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про боєготовність американської протиракетної бази в польському Редзікові. Разом з аналогічною базою в румунському селі Девеселу, база в Редзікові є частиною американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore. База має радіолокаційну станцію далекого радіусу дії, а також оснащена ракетами-перехоплювачами, які здатні збивати міжконтинентальні ракети. Радіус дії комплексу заходить вглиб на територію Росії.

Наземний комплекс протиракетної оборони у Редзікові почали будувати у 2016 році. За планом будівництво мало завершитись у 2018 році, але через затримки й суперечки між Польщею, Росією та США його фактично ввели в експлуатацію лише наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що планують збільшити чисельність своїх збройних сил до майже 300 тис. військовослужбовців у 2025 році. Збільшення армії країна проводить на тлі російсько-української війни, виділивши рекордний бюджет на оборону – 186,5 млрд злотих (47,55 млрд доларів). Це 4,7% від ВВП Польщі.