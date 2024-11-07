У 2024 році на озброєнні Польщі залишалися 14 винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 7 листопада пояснив в інтерв’ю Radio ZET, що він виступає проти передачі винищувачів МіГ-29 Україні, адже вони патрулюють польське небо.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща є одним із лідерів за наданням військової та гуманітарної допомоги для України. Проте у допомозі межею є безпека власної країни. Тому він виступає проти передачі винищувачів МіГ-29.

«Наприклад, МіГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає», – зазначив міністр.

Передача Україні польських МіГ-29: що відомо

У квітні 2023 року президент Польщі Анджей Дуда повідомляв, що країна передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків винищувачами FA-50 та згодом F-35. На той момент Україна отримала від Польщі 8 літаків, до передачі готували ще 6.

Станом на липень 2024 року на озброєнні Польщі залишалися 11 винищувачів МіГ-29А та 3 літаки МіГ-29УБ.

Наприкінці жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів, що Київ хотів отримати від Варшави винищувачі МіГ-29, тому домовився з НАТО про повітряну місію, яка захищала б польські території. Проте після цього літаки Україна так і не отримала.