Колишній міністр оброни Польщі Антоній Мацеревич, якого звинувачують у дипломатичній зраді

Голова комісії з розслідування російських та білоруських впливів на Польщу та очільник Агентства внутрішньої безпеки, генерал Ярослав Стружик, у середу, 30 жовтня, презентував результати роботи комісії. У доповіді він зазначив, що оточення президента приховує інформацію про дії 76-річного ексміністра оборони Антоній Мацеревича у 2015-2018 роках. Ярослав Стружик вважає, що прокуратура має розслідувати, чи не причетний Антоні Мацеревич до дипломатичної зради, передає TVN24.

Згідно з доповіддю генерала, оточення президента Анджея Дуди повідомляє, що не має інформації про прогалини в модернізації Міністерства оборони впродовж 2015-2018 років. Зазначимо, що ексміністра оборони Польщі Антонія Мацеревича звинувачують у скасуванні закупівлі семи літаків-заправників для польських винищувачів F-16. Це знизило час їхнього перебування в повітрі та обороноздатність. Крім цього, Мацеревич 2017 року закрив десять з 15 регіональних представництв польських спецслужб і розвідки.

«Це було свавільне, безпідставне, необдумане, недалекоглядне і непродумане рішення», – зазначив Ярослав Стружик.

Комісія вважає, що на діяльність Мацеревича впливала його особиста неприязнь до партнерів в ЄС. Тому ексміністр оборони міг вчинити дипломатичну зраду. Йдеться про 129 статтю Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає від одного до десяти років позбавлення волі.

Додамо, що наразі Антоній Мацеревич є депутатом польського Сейму від партії «Право і справедливість».

Під час доповіді голова комісії також розповів про дії колишнього уряду Польщі, які могли зашкодити національним інтересам країни. Стружик повідомив, що комісія має докази прямого впливу Росії на Польщу.

Нагадаємо, що створення комісії з розслідування російського та білоруського впливу у 2004-2024 роках ініціював уряд Дональда Туска. Комісія почала працювати з червня 2024 року.