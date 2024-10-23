Затриманий був єдиним з 16 представників шпигунської мережі, хто залишався на волі

Польська поліція затримала в Лодзі 45-річного українця Ярослава Богуславця родом з Долини на Прикарпатті, який перебував у розшуку. Його засудили за шпигунство для Росії, але він скористався рішенням суду про скасування запобіжного заходу і втік. Він був єдиним з 16 підозрюваних із шпигунської мережі, хто досі залишився на волі, повідомляє поліція у Любліні.

«Чоловік переховувався, часто змінюючи місця перебування по всій Польщі. Він зненацька потрапив до рук люблінських “мисливців за головами” в районі Лодзі», – повідомив у середу, 23 жовтня, помічник комісара Каміль Карбовнічек з відділу поліції в Любліні.

Затриманого українця засудили за участь в організованій злочинній групі та діяльності на користь іноземної розвідки. У листопаді 2023 року до Люблінського воєводського суду надійшов обвинувальний акт щодо 16 громадян України, Білорусі та Росії, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні та шпигунстві на користь Росії.

«Підозрювані діяли щонайменше з січня по червень 2023 року в Білій Подлясці, Холмі, Медиці, Перемишлі, Ряшеві, Гданську та інших населених пунктах по всій країні. Обвинувачені проводили розвідку об’єктів критичної інфраструктури, включаючи військові об’єкти та морські порти. Потім вони інформували керівників про результати, за що отримували винагороду», – пишуть у поліції.

45-річний Ярослав Б. з Долини відсидить 1,3 роки у польській тюрмі за шпигунство для Росії (фото поліції Любліна)

У грудні минулого року Люблінський воєводський суд визнав 14 громадян України, Білорусі та Росії винними у шпигунстві на користь Росії. Ярослава Б. засудили до одного року і трьох місяців позбавлення волі. Його також зобов’язали виплатити 5000 злотих до Фонду допомоги жертвам і постпенітенціарної допомоги. NGL.media з’ясували, що це Ярослав Богуславець із Долини на Івано-Франківщині.

«У день оголошення вироку суд вирішив скасувати засудженим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Ярославу Б. Він заборонив їм виїжджати за межі країни і постановив вилучити їхні паспорти», – пише RMF. Однак у липні 2024 року польські ЗМІ повідомили, що двоє засуджених українців, серед яких Ярослав, вийшли на свободу і зникли. Їх оголосили у розшук.

Зараз 45-річний Ярослав Богуславець вже перебуває у в’язниці, де відбуватиме покарання.