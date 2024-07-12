Двоє українців втекли після того, як суд відпустив їх з-під варти

Двоє українців, засуджених за шпигунство на користь Росії, переховуються і уникають ув’язнення. Вони втекли після того, як суд пом’якшив їм запобіжний захід і вони вийшли із СІЗО. Тепер їх знову розшукують, повідомила у п’ятницю Rzeczpospolita.

«Служби розшукують шпигунів, яких у грудні 2023 року випустили з-під варти після того, як їх звільнив Люблінський суд. Тепер їх потрібно шукати. 3 липня суд видав ордер на арешт одного з них ­–Ярослава Б.», – дізналися зі своїх джерел журналісти Rzeczpospolita.

Розшукуваний чоловік є громадянином України, засудженим до одного року і трьох місяців позбавлення волі за шпигунство на користь Росії, і учасником найбільшої розкритої в Польщі шпигунської мережі, яка складалася з 16 людей. За інформацією польських ЗМІ, Ярослав Б. переховується від січня 2024 року і уникає відбування покарання у в’язниці. Він зник відразу після того, як у грудні суд змінив йому арешт на заборону виїзду з конфіскацією паспорта.

NGL.media з’ясували, що це 44-річний Ярослав Богуславець із Долини на Івано-Франківщині, який раніше півтора року прослужив в АТО.

Ярослав Богуславець має бойовий досвід в Україні (фото з NGL.Media)

Суд із посиланням на інформацію люблінської поліції відповів журналістам Rzeczpospolita, що «засудженого розшукують, але він не вважається зниклим безвісти», а рішенням від 3 липня «виконавче провадження призупинено та оголошено його у розшук на підставі доручення».

«Другий засуджений, якого звільнили з-під варти в день оголошення вироку, – Артур М., на момент скоєння злочину якому було 16 років, досі переховується від органів правосуддя. Рішення про поміщення його до виховного закладу для неповнолітніх скерували до суду в Лодзі 29 січня. Згідно з інформацією, отриманою від Лодзько-Відзевського районного суду від 21 червня 2024 року, він перебуває в розшуку для виконання цього заходу», – повідомляє Rzeczpospolita.

NGL.media пише, що це Артур Мельник із Чернігова, який ще у лютому 2022 року був школярем і навчався у Лодзі.

Сайт Lublin112 опублікував інтерв’ю CNN з ще одним засудженим за шпигунство для Росії українцем. 24-річного Максима Л. [Максим Лега із Полтави за інформацією NGL.Media], який зараз перебуває в СІЗО Любліна і якого засудили на шість років ув’язнення, визнав себе винним. Він запевняє, що не є проросійським і що вирішив співпрацювати зі службами Росії за гроші.

«Як пояснює чоловік, він приїхав з України до Польщі, рятуючись від безробіття та бідності. Він хотів будувати своє життя в нашій країні. Він також зазначає, що не відчуває обов’язку захищати Україну від російського загарбника, стверджує, що його країна ніколи нічого не робила для нього, і той факт, що він там народився, не означає, що він повинен воювати за це. Він запевняє, що не є ні проросійським, ні проукраїнським», – цитує засудженого Lublin112.

Максим Лега почав працювати на російські служби в лютому 2023 року, коли познайомився з куратором Анджеєм через Telegram. Спілкування між ними відбувалося без особистих контактів, але з конкретними завданнями для виконання. Спершу йому сказали зробити антивоєнні графіті, за що він отримав 7 доларів. Далі йому надсилали маркери місць вздовж залізничних колій поблизу Медики, де він має розмістити камери спостереження. Цією залізничною лінією доставляють військову та гуманітарну допомогу в Україну.

Після того йому наказали підпалити огорожу української транспортної компанії в місті Біла Підляська. При цьому він запевнив журналістів CNN, що лише інсценував підпал. Останнє завдання, яке він отримав, було розмістити камери біля бази, де польські військові навчали українських, проте Максим не встиг його виконати, бо його заарештували.

Нагадаємо, тоді за шпигунство затримали 14 громадян України та двох громадян Білорусі. У грудні 2023 року польські ЗМІ повідомляли про 11 засуджених українців. Вони фіксували рух на найбільших вузлах постачання військової допомоги Україні. До переліку підконтрольних об’єктів увійшли залізничні станції, аеродроми, військові частини, відповідальні за постачання армії.