Окружний суд у Любліні виніс вирок українцям 19 грудня

У вівторок, 19 грудня, Люблінський окружний суд засудив 14 іноземців, які за вказівкою ФСБ створили шпигунську агентурну мережу. Серед них – одинадцять громадян України, один з яких неповнолітній, два білоруси та росіянин. Зловмисники діяли з січня по червень 2023 року у прикордонних містах і селах Польщі – Бялій Подлясці, Холмі, Медиці, Перемишлі, Ряшеві, Ґданську та Варшаві. Вони займалися шпигунством та планували диверсії на залізниці із поїздами, які перевозять військову техніку. Про це повідомила Polska Agencja Prasowa.

Як зазначено в обвинувальному акті, підсудні займалися зовнішньою розвідкою для 5-ї служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ РФ, спрямованої проти Республіки Польща. Прокурор Пьотр Лопатинський з Люблінської прокуратури заявив, що це «сучасний, ймовірно, раніше невідомий спосіб ведення та організації шпигунської мережі в країні».

«Обвинувачені виконували накази, передані через повідомлення у Telegram від "невизначеного чоловіка, який представлявся Андрєєм, Анджеєм або Габріелем К.", а також інших осіб, які використовували різні ніки – Barbados, Pink, Mara, Secret chat. Керуючи діяльністю груп, Андрєй планував пустити під укіс потяг з військовим транспортом на території Польщі та України. За це обіцяв 10 тис. доларів винагороди», – зазначено у повідомленні.

Окремі члени групи купували деталі для фотоапаратів, SIM-карти, вели спостереження і запис на телефон визначених об’єктів, встановлювали GPS-передавачі на поїздах, вербували інших людей, передавали винагороду і поширювали дезінформацію. Купленим обладнанням учасники групи фіксували інформацію про об’єкти критичної інфраструктури.

«За вказівкою вони вели спостереження, зокрема, за аеропортами в Ясьонці та Ґдині-Косаково, залізничним вокзалом у Ряшеві, морськими портами в Ґданську та Ґдині, механічним заводом Bumar-Labędy в Глівіцах, військовою частиною в Перемишлі та терміналом на польсько-українському прикордонному переході Мальховіце-Нижанковичі», – пише PAP.

Учасники угруповання встановлювали відеореєстратори на залізничних шляхах, що ведуть до магістральних залізничних ліній, якими перевозять військову та гуманітарну допомогу Україні. Пристрої мали автономне живлення та бездротовий зв’язок, таких камер було щонайменше шість і замовили ще десять.

«За допомогою камер можна було постійно спостерігати як за залізничним, так і за повітряним військовим транспортом. Це могло слугувати для ідентифікації кількості та якості військової допомоги, спрямованої українським військовим, встановлення точних дат та обставин її передачі», – повідомили у прокуратурі.

Дезінформаційна діяльність групи полягала в малюванні графіті, друкуванні та розповсюдженні листівок з антинатівськими та антиукраїнськими гаслами. Метою цієї діяльності була дестабілізація ситуації в Польщі та вороже ставлення поляків до українців, встановила прокуратура.

За виконані завдання члени групи отримували від 5 доларів за розклеювання листівки, 300-400 доларів – за встановлення камери і до 10 тис. доларів – за спробу спустити з рейок потяг. Також виділяли гроші на придбання автомобіля, мобільних телефонів, поїздки по країні та проживання в готелях. Гроші передавали у вигляді переказів криптовалюти.

Вербування агентів було мережевим, іноді залучали й субпідрядників. Не всі залучені знали про фактичного «керівника», але усвідомлювали, що він діє в інтересах Російської Федерації. Деякі підозрювані підтверджували, що усвідомлюють виконання замовлень російських спецслужб. Членів групи заарештували в різних містах Польщі в період з 3 березня по 1 серпня 2023 року.

Як уточнила Polska Agencja Prasowa, одинадцятеро засуджених є українцями:

19-річний Богдан С. з Полтави,

19-річний Артем А. з Херсона,

23-річний Дмитро С. з Мелітополя,

33-річний Роман З. з Миколаєва,

18-річний Ростислав К. з Кривого Рогу,

29-річний Андрій П. з Кривого Рогу,

26-річний Олексій П. з Кривого Рогу,

24-річний Вадим М. з Вінниці,

44-річний Ярослав Б. з Долини,

17-річний Богдан К. з Дубна,

17-річний Артур М. з Чернігова.

Суд також визнав винними двох білорусів з Мінська: 39-річного Михайла А. і 19-річну студентку Марію М., а також 20-річного російського хокеїста Максима С.

13 підсудних подали клопотання про винесення обвинувального вироку без судового розгляду. Їх звинуватили у шпигунстві, а також у створенні організованої злочинної групи і призначили від 1,1 року до 6 років позбавлення волі, штрафи від 1 тис. до 15 тис. злотих і конфіскацію отриманої винагороди. Щодо ще двох відбудеться судовий розгляд. 17-річного Артура М. з Чернігова передадуть у виховний центр і зобов’яжуть продовжити навчання.

«Пояснення підозрюваних свідчать, що деякі з них контактували з ФСБ або іншими російськими службами, перебуваючи на окупованій Росією території України або виїжджаючи з України через кордон з Росією, у так званих фільтраційних зонах Криму та на кордонах Росії з Європейським Союзом. Завдання, які виконували члени організованої злочинної групи за наказом куратора Андрєя, є частиною так званої гібридної війни, яку ведуть російські служби на території Європейського Союзу», – додав прокурор.

Рішення ще можна оскаржити в апеляції. Поки вирок суду не вступив в силу, підсудні перебуватимуть під вартою до кінця лютого. Марії М., Ярославу Б. та Ростиславу К. скасували запобіжний захід, їхні терміни покарання дають їм право клопотати про умовно-дострокове звільнення. Водночас суд заборонив їм виїжджати за межі країни і постановив вилучити їхні паспорти. Адвокати деяких підсудних під час засідання просили суд не скасовувати тимчасовий арешт їхніх підзахисних і дозволити їм відбувати покарання в Польщі.