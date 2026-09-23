Олена Майсюра колишня працівниця Офісу президента

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони замовило пошук двох незалежних членів наглядової ради. За цю роботу заплатять 948 тис. грн. Підряд отримала київська компанія «Фріісберг енд Партнерз Інтернешнл», яку очолює Олена Майсюра – колишня працівниця Офісу президента. Про це, у середу, 23 вересня, повідомило NGL.media, посилаючись на Prozorro.

Компанія має за три місяці знайти кандидатів, перевірити їхній досвід і документи та сформувати список із шести претендентів. Із цього списку мають обрати двох незалежних членів наглядової ради АОЗ. Шукатимуть фахівців за двома напрямами: корпоративне та контрактне право і закупівлі, а також аудит і фінанси.

Кандидати повинні мати вищу освіту, вільно володіти українською та англійською мовами, щонайменше 10 років професійного досвіду і не менше трьох років керівної роботи в міжнародних або провідних українських компаніях. Також вони не можуть обіймати державні чи виборні посади.

Окремо для кандидатів передбачені вимоги щодо досвіду у сфері закупівель, корпоративного управління, державних реформ, аудиту, фінансів, управління публічними та донорськими коштами, ризик-менеджменту тощо.

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«Фріісберг» отримала підряд без конкуренції

Це була вже третя спроба АОЗ провести тендер на пошук членів наглядової ради. Два попередні тендери не відбулися.

«Фріісберг енд Партнерз Інтернешнл» брала участь в одному з них, але її пропозицію відхилили. Компанія не підтвердила відсутність податкового боргу та досвід успішного пошуку топменеджерів.

Під час третьої спроби «Фріісберг» стала єдиним учасником тендеру. Тому компанія отримала договір на 948 тис. грн без конкуренції.

Для участі в закупівлі компанія мала підтвердити досвід роботи. Зокрема, потрібно було надати два договори за останні 10 років, один із яких мав стосуватися пошуку керівників для компанії зі штатом понад 200 працівників.

«Фріісберг» надала договори з «Укртатнафтою» та «Кременчуцькою ТЕЦ». Обидва уклали у 2024 році, і вони стосувалися пошуку членів наглядових рад.

Компанію зареєстрували у 2008 році – її директоркою та власницею є Олена Майсюра. Компанія входить до міжнародної мережі Friisberg & Partners International.

На сайті компанії зазначено, що у 2022 році Майсюра працювала в Офісі президента України та очолювала відділ організаційної діяльності.

У своєму профілі LinkedIn Майсюра зазначає, що у 2004–2008 роках працювала HR-директоркою юридичної компанії Magisters.

У той період серед засновників Magisters були, зокрема, колишній міністр оборони Олексій Резніков, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, а також адвокати Ендрю Мак та Сергій Свириба.

Сергій Свириба, за даними «Української правди», був одногрупником Андрія Єрмака. Він також був серед людей, які допомогли Єрмаку внести заставу.

Ендрю Мак є давнім знайомим Єрмака. В інтерв’ю «Бабелю» він розповів, що саме за рекомендацією Єрмака став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

До отримання підряду від АОЗ «Фріісберг» працювала, зокрема, з «Укргазвидобуванням»,«Центренерго», «Укрнафтою» та Фондом розвитку підприємництва. А з 2018 року компанія отримала підрядів на 27,68 млн грн.

Також у соцмережах Олени Майсюри є світлини з нинішнім головою Офісу Президента Кирилом Будановим та Президентом Володимиром Зеленським.

До слова, наглядова рада АОЗ почала працювати 17 грудня 2024 року. До неї входять троє незалежних членів і двоє представників держави.

У січні 2025 року між Міністерством оборони та АОЗ виник конфлікт. Тоді Марину Безрукову відсторонили від посади очільниці АОЗ, а двох представників держави, які підтримували її, відкликали з наглядової ради.

Нині до складу наглядової ради входять Станіслав Гайдер, Тарас Чмут та Лукаш Столярські.