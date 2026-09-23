На судні після удару виникла пожежа

Російські війська у середу, 23вересня, вдарили по комерційному вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в Одеській області. Унаслідок атаки загинув капітан – громадянин України. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, на судні після удару виникла пожежа. Інших членів екіпажу евакуювали, а займання згодом ліквідували.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«На Одещині росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру. Ціллю ворога стало комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда. Виникло загорання. Загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали. Пожежа наразі ліквідована», – йдеться у повідомленні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім судна, росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру області. Зокрема, двічі поспіль під удар потрапили складські приміщення, де зберігали медикаменти, побутові товари та продуктb.

Ліквідація пожежі на складах тривала кілька годин. Внаслідок ударів також були пошкоджені об’єкти портової інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок удару пошкоджень зазнало іноземне цивільне судно під прапором Того.