У липні 2026 року Росія посилила удари по портовій інфраструктурі Одеської області

Проєкт «Книга катів українського народу» у вівторок, 15 вересня, оприлюднив дані російських військових льотчиків, яких ідентифікували як причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області.

У липні 2026 року Росія посилила атаки на портову та логістичну інфраструктуру регіону. Для ударів росіяни використовували різні типи безпілотників та керовані авіаційні ракети Х-59М2А.

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За даними проєкту, до атак залучали військовослужбовців 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони РФ, а також 929-го державного льотно-випробувального центру. Зокрема, йдеться про екіпажі винищувачів Су-34М та Су-35С. Авіація злітала з аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Рубежі запуску ракет розташовувалися в повітряному просторі поблизу Роздільного та Міжводного в тимчасово окупованому Криму.

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У проєкті також заявили, що російське Міноборони позиціонує Х-59М2А як високоточний засіб ураження із заявленою точністю відхилення 3–5 метрів від точки націлювання. Водночас, за наведеними даними, у самій армії Росії ефективність таких ракет оцінюють у межах 2–20%.

У «Книзі катів» наголосили, що удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах серйозно ускладнили експорт українського зерна. Порти Великої Одеси до повномасштабного вторгнення забезпечували близько 90% морських поставок зерна з України. За оцінкою авторів проєкту, російські атаки створюють додаткові ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Проєкт ідентифікував десятьох російських військовослужбовців, яких пов’язує з ударами по Одеській області:

Станіслав Гасанов – майор, командир Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6;

Владислав Калініченко – капітан, штурман Су-34М у складі цієї ж групи;

Сергій Звягін – підполковник, штурман Су-34М;

Іван Зінін – капітан, командир Су-34М;

Дмитро Тіхонов – полковник, командир Су-34М;

Дмитро Барський – майор, штурман Су-34М;

Віктор Спічка – капітан, командир Су-35С;

Павло Малихін – майор, командир Су-35С;

Олександр Сімаченко – капітан, командир Су-34М;

Андрій Рюмін – підполковник, штурман Су-34М.

У «Книзі катів українського народу» наголосили, що продовжують встановлювати причетних до воєнних злочинів.

«Кожний воєнний злочин буде розслідувано, кожний воєнний злочинець – встановлений, знайдений, а в перспективі – покараний», – заявили автори проєкту.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська атакували ударним безпілотником цивільний пошуково-рятувальний буксир «Сапфір», який перебував в одному з портів Одеської області. Унаслідок атаки судно зазнало пошкоджень.