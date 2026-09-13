Буксир зазнав значних ушкоджень внаслідок дронової атаки

У неділю, 13 вересня, росіяни атакували дроном цивільний пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» в одному з портів Одещини. Судно зазнало ушкоджень, повідомили у пресслужбі міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

За даними міністерства, Росія атакувала судно ударним безпілотником. На момент атаки «Сапфір» перебував в одному з портів Одеської області.

«Судно мало чітке маркування відповідно до вимог міжнародних морських конвенцій. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Особливий цинізм полягає в тому, що удару завдано по цивільному судну пошуково-рятувального призначення SAR (Search and Rescue), яке виконує виключно цивільні функції», – повідомили у пресслужбі міністерства відновлення.

У міністерстві наголосили, що атака є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного та морського права. Інформацію про удар зафіксували та готуються повідомити про напад Міжнародну морську організацію й міжнародних партнерів.

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Зазначимо, «Сапфір» – це те саме судно, яке росіяни захопили на початку повномасштабного вторгнення. 26 лютого 2022 року, коли судно прямувало до острова Зміїний, щоб евакуювати поранених та загиблих військових, російські окупанти захопили його в полон. На борту перебувала 21 цивільна людина. Після захоплення корабля росіяни утримували екіпаж та пасажирів у нелюдських умовах та перевезли їх до тимчасово окупованого Криму. Навесні 2022 року їх звільнили в межах обміну, а судно повернулося під контроль України.

Нагадаємо, 17 серпня внаслідок російської атаки на Одещині отримало ушкодження іноземне цивільне судно. Внаслідок атаки зайнялися пожежі на кораблі, постраждали четверо людей.