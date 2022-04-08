Рятувальне судно «Сапфір»

Рятувальне судно «Сапфір», яке захопили російській військові, повернули під контроль України. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

За словами представника влади, судно доставили в румунський порт Суліна. Над його поверненням працювала команда Офісу президента, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація.

Раніше екіпаж судна брав участь у рятувальних операціях у Чорному морі. «Сапфір» допомагав ліквідувати пожежу на борту танкера Millenial Spirit та намагався виконати гуманітарну місію в районі острова Зміїний.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну судно брало участь у рятувальних операціях у Чорному морі, зокрема допомогло загасити пожежу на борту танкера Millenial Spirit під прапором Молдови, який зазнав російського обстрілу.

Як зазначає «Суспільне», 26 лютого російські військові кораблі захопили цивільне рятувальне судно «Сапфір». Вони взяли в заручники священника ПЦУ, який намагався забрати тіла загиблих на Зміїному.

28 лютого Одеська єпархія ПЦУ почала переговори щодо звільнення екіпажу судна.

Зрештою, 24 березня екіпаж захопленого російськими військовими українського рятувального судна «Сапфір» повернувся в Україну.