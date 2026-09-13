Внаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки

У неділю, 13 вересня, росіяни масовано атакували житлові будинки в Одесі. Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки, щонайменше 20 людей зазнали поранень, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Росіяни вдарили по Одесі близько 00:30. Тоді голова МВА повідомив про пошкодження багатоповерхового житлового будинку. За даними президента України Володимира Зеленського, Одесу атакували ракетами та дронами.

Спершу Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей, проте станом на 12:00 відомо вже про 20 потерпілих. На оприлюднених міською радою фото видно багатоповерхові будинки з пошкодженими фасадами та вибитими вікнами, а також подвірʼя приватних осель, зруйнованих атакою.

«Вже 20 осіб постраждало внаслідок ворожої атаки на Одесу. Серед них – дві дитини: хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження», – повідомив Сергій Лисак.

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Нагадаємо, 12 вересня росіяни атакували багатоповерхівку на узбережжі Одеси. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 26 постраждали. Серед поранених є дитина.