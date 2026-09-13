Вибухи лунали у більшості західних областей

У неділю, 13 вересня, російські окупанти здійснили атаки на низку західних областей України. Вибухи лунали на Львівщині, Івано-Франківщині, Волині та в інших областях.

Повітряну тривогу оголошували у шістьох областях на заході України. Внаслідок атак є руйнування та постраждалі.

Прикарпаття

Близько 07:05 міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у громаді працює ППО. Мешканці публікували у соцмережах відео прольоту дронів над містом та моменти влучання. Під час тривоги із 06:46 до 09:08 не працював громадський транспорт та залізничний вокзал. У пресслужбі Повітряних сил тоді повідомили, що до міста наближаються БпЛА з Тернопільщини, а голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підтвердила роботу груп ППО по ударних дронах. Також вибухи лунали у Бурштинській громаді.

«Через ворожу атаку попередньо одна людина травмована. Небезпека не минула», – повідомила Світлана Онищук.

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Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, повідомив Марцінків. На оприлюднених міським головою фото видно ушкоджені балкони та вибити віконні шиби в одному з будинків.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в Івано-Франківську пошкоджена нежитлова будівля, там виникла пожежа на площі близько 25 м². У пресслужбі ДСНС повідомили, що загоряння оперативно ліквідували.

Волинь

Також вибухи прогриміли у Волинській області. Низка телеграм-каналів повідомила, що внаслідок атаки пошкоджена АЗС біля пункту пропуску з Польщею «Ягодин». На поширених у мережі відео видно загоряння на території заправки та вантажівку, охоплену вогнем.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що пункт пропуску унаслідок атаки не постраждав, але застеріг, що такі удари загрожують прикордонному руху.

«Удари по цивільних направлені на деморалізацію суспільства, нальоти дронів здійснюються за принципом демонстрації, що удари наносяться всюди, де можливо. Жодної логіки в них нема – лише створення картинки терору», – написав Коваленко.

Доповнено о 10:53. У коментарі «Суспільному» речниця Волинської митниці Валентина Черниш повідомила, що внаслідок атаки біля КПП «Ягодин» пошкоджена автозаправна станція. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок. Під час повітряної тривоги всі операції на кордоні зупинили, а люди перебували в укритті.

Доповнено о 10:57. Атаку на Ягодин прокоментував очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він назвав атаку на КПП загрозою для ЄС та НАТО.

«Російські варварські удари на кордоні Україна-Польща в Ягодині – це не просто продовження атак на наші державні кордони. Це терор Путіна, що “стукає” прямо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари стоять біля ваших воріт, дорогі партнери. Дійте зараз: киньте всю вагу ваших санкцій на агресивний режим Путіна. Змусьте Москву відчути наслідки свого терору», – написав Сибіга.

Зазначимо, це вже не перший КПП, який атакують росіяни. Так, 9 вересня окупанти вдарили по пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки там загинули двоє людей, ще троє поранені.

Тернопільщина

Також повітряну тривогу оголосили й на Тернопільщині. Близько 08:00 у місті пролунали вибухи. Наразі місцева влада атаку на регіон не коментувала.

Доповнено 10:19. Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури в місті. Внаслідок атаки постраждала людина. Через атаку тимчасово перекрили рух на «горбатому» мості.

Хмельниччина

Загрозу застосування БпЛА зберігається і на Хмельниччині. Там також лунали вибухи – голова ОВА Сергій Тюрін повідомив про падіння уламків на території підприємства у Хмельницькому районі. Там виникла пожежа, інформація про жертв та постраждалих наразі відсутня.

Рівненщина

Крім того, вибухи лунали вночі у Рівненській області – там також повідомили про атаку БпЛА. У регіоні та обласному центрі працювала ППО. На момент публікації про наслідки атаки у Рівненській ОВА не повідомили.

Доповнено о 12:27. Внаслідок російської атаки в області є пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомили у пресслужбі Дубенської міської ради. Через атаку тимчасово відсутнє електропостачання у Дубно.

«Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – повідомили у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, росіяни завдали удару по автозаправній станції на Рівненщині. Там зайнялася масштабна пожежа. Внаслідок російської атаки також частково знеструмлене місто Дубно, електроенергія часткова відсутня й у Рівненському районі. Крім того, атака зруйнувала підприємство у Сарненському районі.

Нагадаємо, також вибухи лунали у Стрию на Львівщині. Станом на 08:20 загроза застосування дронів для міста зберігається.