Львівщину атакують безпілотники

У неділю вранці, 13 вересня, у Стрию пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сиди попереджали про рух ворожого безпілотника в напрямку міста.

Наразі на Львівщині триває повітряна тривога. Мешканців закликають залишатися в укриттях і не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони.

Першу повітряну тривогу жовтого рівня на Львівщині оголосили о 01:01 через загрозу ударного безпілотника. Вона тривала 14 хвилин – відбій пролунав о 01:15.

Вдруге сирени в області увімкнули о 02:35. Спочатку через рух БпЛА у сусідній області небезпеку оголосили для Золочівського району, а згодом і для Шептицького.

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Пізніше ворожий безпілотник рухався в напрямку Стрия. Після цього, орієнтовно о 06:06 у місті пролунали вибухи.

Офіційної інформації про вибухів, можливі влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, від дня 12 вересня росіяни масовано атакують Україну безпілотниками. Загалом Повітряні сили зафіксували 410 ударних дронів, серед яких понад 30 були реактивними. Під ударом опинилися, зокрема, західні області України.

На Житомирщині росіяни атакували три АЗС у Коростені та Звягелі. На Рівненщині під удар потрапила заправка у Корці, було частково знеструмлено Дубно та Рівненський район, а в Сарненському районі зруйновано підприємство. На Волині безпілотник влучив у пасажирський поїзд у Луцьку, спричинивши пожежу у вагонах. Вибухи також були у Ковелі.

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