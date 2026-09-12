Під удар потрапила АЗС у місті Корець

Уранці суботи, 12 вересня, російські окупанти вдарили по автозаправній станції у Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Повітряну тривогу на Рівненщині оголошували близько 05:00 та близько 10:00 12 вересня. За даними Повітряних сил, рано вранці в регіоні фіксувалася ракетна загроза.

«Автозаправна станція стала ціллю ворога під час ранкової атаки на Рівненщину», – повідомив Коваль.

За даними телеграм-каналу «Рівне Головне», дрон атакував АЗС у місті Корець у Рівненському районі. У пресслужбі Корецької міськради атаку не коментували.

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На поширених у мережі відео видно будівлю АЗС, з якої йде дим. Будівля на кадрах схожа на АЗК мережі «24/7». На сайті компанії вказано, що їхній заклад є на вʼїзді до міста Корець. У соцмережах «24/7» атаку наразі не коментувала.

Інформації про жертв чи постраждалих на момент публікації не надходило. Голова ОДА пообіцяв оприлюднити подробиці атаки згодом.

Станом на 12:30 у Рівненській області триває повітряна тривога. У пресслужбі Повітряних сил повідомили про безпілотники, які рухаються у західному напрямку через Житомирську область.