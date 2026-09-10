На Львівщині по-новому оголошуватимуть повітряну тривогу

На Львівщині запроваджують нову систему оповіщення про повітряну небезпеку. Відтепер тривоги матимуть два рівні – жовтий і червоний, залежно від виду загрози. Роз’яснення щодо нової системи оповіщення у четвер, 10 вересня, оприлюднив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №1092, яка набула чинності 4 вересня.

Що означають жовтий та червоний рівень загрози?

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки безпілотників.

оголошуватимуть у разі загрози атаки безпілотників. Червоний рівень діятиме під час ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Під час жовтого рівня підприємства, магазини та заклади зможуть продовжувати роботу, якщо працівники й відвідувачі матимуть доступ до укриття. Об’єктам, де укриттів немає, уряд дав три місяці для вирішення цього питання.

Червоний рівень означатиме зупинку роботи. Працівники та відвідувачі повинні будуть перейти в укриття.

Коли нова система запрацює на Львівщині?

Наразі фахівці налаштовують алгоритми роботи системи оповіщення. На території області встановлено понад 1200 комплектів сирен і гучномовців, тому для повного переналаштування обладнання потрібен час.

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У перехідний період сирени можуть тимчасово не спрацьовувати або працювати некоректно. Через це мешканців Львівщини просять не покладатися лише на звукове оповіщення.

Перевіряти інформацію про вид небезпеки та рівень тривоги рекомендують в офіційних каналах Львівської ОВА, телеграм-каналі «Оповіщення ЦЗ» і застосунку «Повітряна тривога». У застосунку можна налаштувати сповіщення для окремого району або громади.