Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці пожежі сталася повторна детонація

Увечері в середу, 9 вересня, російські дрони атакували Хмельницький. Сили ППО збили два безпілотники, а через падіння уламків на місцевому ринку виникла пожежа. Пʼятеро людей травмувалися. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Вибухи у Хмельницькому пролунали близько 21:40. За інформацією Сергія Тюріна, працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків збитого безпілотника на місцевому ринку виникла пожежа.

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До гасіння залучили 45 рятувальників та вісім одиниць спецтехніки. Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події сталася повторна детонація.

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«Унаслідок вибуху травмувалися четверо рятувальників, їх госпіталізовано до лікувальних закладів з травмами різного ступеня тяжкості», – повідомили в ДСНС.

10 вересня близько 01:27 рятувальники повідомили, що пожежу ліквідовано.

За словами Сергія Тюріна, внаслідок атаки також постраждав поліцейський. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

«Під час атаки працювали сили ППО. Завдяки їхній роботі було збито/подавлено два ворожі безпілотники»,– зазначив голова ОВА.

Додамо, що повітряну тривогу у Хмельницькому районі 9 вересня оголошували двічі: з 20:37 до 21:00 та з 21:16 до 21:49.