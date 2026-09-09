Пошкоджена внаслідок російської атаки багатоповерхівка у Хмельницькому

У вівторок, 8 вересня, у лікарні помер мешканець Хмельницького, який тяжко травмувався внаслідок російської атаки 5 вересня. Чоловіку було 30 років. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Чоловік отримав поранення внаслідок падіння уламків російського безпілотника на житловий будинок. Лікарі до останнього боролися за його життя та надавали всю необхідну медичну допомогу», – зазначив Сергій Тюрін.

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Нагадаємо, 5 вересня росіяни атакували Хмельницький та область безпілотниками. Внаслідок атаки були пошкоджені багатоквартирний будинок, чотири автомобілі та кілька підприємств.

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Спочатку мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомляв про чотирьох постраждалих, серед яких була неповнолітня. Однак згодом кількість постраждалих зросла до сімох. Четверо з них потребували госпіталізації, один перебував у важкому стані.