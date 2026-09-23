Приймання посилок визначили пріоритетом №1

«Укрпошта» з середи, 23 вересня, змінила порядок обслуговування клієнтів у міських відділеннях. Відтепер операції з посилками матимуть пріоритет, а їх приймання та видача відбуватимуться поза загальною чергою. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Приймання посилок визначили пріоритетом №1, а їх видачу — пріоритетом №2. Таким чином, клієнти, які приходять саме за поштовими відправленнями або хочуть їх оформити, зможуть звертатися до «Експрес-вікна» без очікування у загальній черзі.

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Водночас пенсійні виплати, платежі та інші фінансові операції надалі проводитимуть за загальним принципом. У «Укрпошті» зазначають, що такі послуги можна отримати після завершення повітряної тривоги того самого дня, оскільки серверна інфраструктура компанії захищена.

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Смілянський пояснив, що нововведення пов’язані насамперед із необхідністю швидше відправляти посилки під час повітряних тривог. Якщо відправлення прийняли до оголошення тривоги, воно продовжує рух за графіком. Якщо ж клієнт не встиг оформити його до закриття відділення через небезпеку, посилка може залишитися до наступного дня.

Наприклад, для доставки відправлення з Києва до Одеси наступного дня його потрібно прийняти у визначений час, щоб воно встигло пройти сортування та потрапити на транспорт. Саме тому в «Укрпошті» прагнуть максимально скоротити час перебування посилок у відділеннях.

Новий порядок запрацював більш ніж у 90% міських відділень, які мають щонайменше два операційні вікна. В одному з них пріоритет надаватимуть саме операціям із посилками.

При цьому правила обслуговування під час «жовтого» та «червоного» рівнів повітряної тривоги залишаються без змін.

Смілянський також зазначив, що «Укрпошта» повністю компенсує вартість посилок, які можуть бути втрачені через російські обстріли. Водночас у компанії визнають, що грошове відшкодування не завжди здатне компенсувати цінність особистих речей.Надалі «Укрпошта» планує розширювати мережу поштоматів і встановлювати більше станцій самообслуговування. Компанія вже повідомляла про запуск сотень внутрішніх поштоматів у своїх відділеннях.

Нагадаємо, з 18 вересня «Нова пошта» призупиняє роботу своїх об’єктів під час повітряних тривог. Після оголошення тривоги операційні процеси припинятимуть, а працівники та клієнти мають перейти до найближчих укриттів. Компанія також заявила про запровадження власної системи моніторингу повітряних загроз для підвищення безпеки працівників і відвідувачів.