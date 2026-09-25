Подачу води обмежили з 17 вересня

У Новодністровську через проблеми з подачею води у багатоповерхові будинки та на підприємства відновлять законсервовані свердловини. Наразі мешканці отримують воду лише по дві години тричі на день. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила міська голова Новодністровська Наталя Цимбалюк.

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Через сильну посуху та рекордне обміління водойм у Новодністровську з 17 вересня обмежили подачу води. Влада міста вирішила відновити законсервовані свердловини, щоб забезпечити стабільне водопостачання. Гроші на це нададуть ПрАТ «Укргідроенерго», колективи Дністровської ГЕС та Дністровської ГАЕС.

«Ми зможемо придбати необхідні матеріали та обладнання для відновлення роботи раніше законсервованих свердловин. Це допоможе посилити систему водопостачання та частково зменшити залежність міста від нинішніх умов маловоддя», – зазначила Наталія Цимбалюк.

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Коли саме розпочнуть відновлення свердловин, наразі невідомо.

Додамо, що через посуху також є проблеми з водопостачанням у Чернівцях. До 1 жовтня для більшості районів міста воду подаватимуть за графіком.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в серпні екологи та спеціалісти зафіксували аномальне обміління Дністра. В окремих районах вода відступила від берега на 150 метрів. Через це у місті Хотин кілька тижнів воду подавали з перервами. Наразі працівники місцевого водоканалу облаштували спецзасоби, щоб наповнювати хоча б один із трьох колодязів водозабору.