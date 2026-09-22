У Чернівцях через посуху воду в будинки подаватимуть зі зниженим тиском
Попередньо, обмеження триватимуть до 30 вересня
Із вівторка, 22 вересня, у Чернівцях воду до житлових будинків та підприємств подаватимуть з пониженим тиском. Мешканців попереджають, що на верхніх поверхах висоток вода може бути відсутня взагалі. Про це повідомило комунальне підприємство «Чернівціводоканал».
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Попередньо, обмеження триватимуть до 30 вересня. Раніше Державне агентство водних ресурсів зменшило дозволений ліміт забору води на 22% через посуху та маловоддя у річках.
Мешканців закликають тимчасово зменшити споживання води та використовувати її лише для найнеобхідніших потреб. Також просять відкласти масштабні водомісткі роботи до 30 вересня.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у серпні екологи та спеціалісти зафіксували аномальне обміління річки Дністер. В окремих районах вода відступила від берега на 150 метрів. Через це у місті Хотин кілька тижнів воду подавали з перервами. Наразі працівники місцевого водоканалу облаштували спецзасоби, щоб наповнювати хоча б один із трьох колодязів водозабору.
Через критичне обміління Дністровського водосховища проблему з подачею води має і місто Новодністровськ. За даними «Суспільне.Чернівці», воду до будинків і підприємств подають тричі на добу по дві години.