Зустріч Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського у Нью-Йорку, 22 вересня

Франція посилить протиповітряну оборону України радарами та ракетами-перехоплювачами. Про це 22 вересня повідомили президенти Еммануель Макрон та Володимир Зеленський після зустрічі на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та підготовку до зимового періоду. За словами Зеленського, Україна готова отримати додаткові системи ППО SAMP/T і ракети до них за кошти позики Європейського Союзу.

«Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року», – додав Зеленський.

Макрон також заявив, що Франція підтримуватиме Україну протягом зими на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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«Франція буде поруч з Україною, щоб разом зустріти зиму, а “Енергетична група G7” також мобілізується на її підтримку. Я також обговорив цю підтримку з президентом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир’я та мораторію в Чорному морі, які ми підтримуємо. Це стане одним із ключових питань переговорів, які мають поновитися і привести до справедливого та сталого миру», – зазначив французький лідер.

Нагадаємо, улітку стало відомо, що Україна першою отримає нові модернізовані французько-італійські системи SAMP/T NG з підвищеною ефективністю проти балістичних ракет. За словами Зеленського, Франція надасть два комплекси SAMP/T для посилення захисту України вже у 2026 році.