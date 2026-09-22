Водій автомобіля Mercedes-Benz збив літнього пішохода

У понеділок, 21 вересня, на трасі Київ-Чоп неподалік Львова сталась смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса збив літнього пішохода, який загинув від отриманих травм. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 21 вересня близько 16:00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Ков’ярі Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz, 45-річний житель Стрийського району, здійснив наїзд на пішохода, 77-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, де, незважаючи на зусилля медиків, помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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