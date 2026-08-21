Учасниками ДТП на вул. Виговського були водії двох BMW

У п’ятницю, 21 серпня, прокуратура та поліція оприлюднили деталі ДТП, яка сталася напередодні увечері на регульованому пішохідному переході на вул. Виговського у Львові. Там водії двох автомобілів BMW збили батька з 8-річною донькою.

Як повідомили в прокуратурі та поліції Львівщини, за попередніми даними слідства, чоловік з дитиною переходили дорогу на заборонний сигнал світлофора. У той час, як видно з оприлюдненого правоохоронцями відео, автомобілі їхали на зелений сигнал світлофора, але на великій швидкості. У результаті удару пішоходів підкинуло догори та відкинуло на значну відстань.

«Перевірка показала, що водії були тверезі. Для встановлення швидкості, з якою рухалися автівки, у межах досудового розслідування буде призначено відповідні автотехнічні експертизи», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху з тяжкими наслідками слідчі зареєстрували кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 ККУ). Справа перебуває на контролі керівника обласної прокуратури.

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Нагадаємо, ДТП сталася близько 20:00 на регульованому пішохідному переході на перехресті вулиць Кульчицької та Виговського у Львові. 22-річний мешканець села Страдч на BMW збив 8-річну дівчинку, яка разом із батьком переходила дорогу. У цей же час на тому ж переході 21-річний водій іншого BMW, львів’янин, збив 36-річного батька дитини. Постраждалі госпіталізовані в реанімацію з тяжкими травмами.