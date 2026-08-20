Водії BMW збили двох пішоходів на вул. Виговського

У четвер, 20 серпня, на вул. Виговського у Львові сталася ДТП за участі двох автомобілів BMW, які на швидкості збили двох пішоходів – батька та його 12-річного сина.

За даними патрульної поліції Львівщини, ДТП сталася близько 20:00 на пішохідному переході. За попередніми даними, винуватцями виявилися одразу два автомобілі BMW F30, за кермом яких були водії віком 22 та 21 роки.

За інформацією очевидців, аварія трапилася на вул. Виговського поблизу перехрестя з вул. Кульчицької на регульованому пішохідному переході.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті наїзду 36-річний чоловік та 12-річний хлопчик отримали тяжкі травми. Медики швидкої допомоги доправили дитину у лікарню святого Миколая, а батька – у лікарню святого Луки. За попередніми даними, у них діагностували важкі політравми.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати