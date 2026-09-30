Усю сімʼю ексочільниці Хмельницької МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні (Тетяна Крупа на фото ліворуч)

Вищий антикорупційний суд дозволив Володимиру та Олександру Крупам взяти участь у наступному засіданні в режимі відеоконференції через їхній виїзд за кордон на лікування. Про це стало відомо під час другого підготовчого засідання у справі родини ексочільниці Хмельницької МСЕК у вівторок, 29 вересня.

Володимир Крупа пояснив, що проходитиме медичне обстеження за кордоном із 30 вересня до 11 жовтня, а син Олександр його супроводжуватиме. Суддя ВАКС Денис Коваленко дозволив їм долучитися дистанційно лише до наступного засідання. Надалі участь у засіданнях за межами України потребуватиме окремого рішення суду.

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Крім того, захисниця Володимира Крупи Тетяна Гончарук вдруге заявила про відвід судді Денису Коваленку. Адвокатка вважає, що його процесуальна поведінка свідчить про упередженість під час розгляду кримінального провадження.

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Нагадаємо, 21 вересня у ВАКС відбулося перше підготовче засідання у кримінальній справі щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 млн грн. Під час засідання захист клопотав, зокрема, про передачу справи до Хмельницького міськрайонного суду та відвід судді Дениса Коваленка.

25 вересня ВАКС не задовольнив клопотання захисту про відвід судді Коваленка. 28 вересня Апеляційна палата ВАКС також відмовила у передачі кримінального провадження з Києва до Хмельницького міськрайонного суду.

Тетяну Крупу обвинувачують за ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) та ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Її чоловіка та сина обвинувачують у пособництві у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та пособництві у незаконному збагаченні.

Що відомо про справу Тетяни Крупи

4 жовтня 2024 року ДБР заявило про викриття на незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра, який обіймав керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду на Хмельниччині.

Під час обшуків у родини вилучили майже 6 млн доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів військовозобовʼязаних із фіктивними діагнозами. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області.

Правоохоронці також виявили, що родині чиновників належать 30 обʼєктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, девʼять елітних авто, корпоративні права на 48 млн грн, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького, нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на закордонних валютних рахунках – майже 2,3 млн доларів. Учі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій.

7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяни Крупі у вигляді тримання під вартою із заставою у понад 500 млн грн. Упродовж 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року її звільнили з-під варти під заставу у розмірі 20 млн грн. Пізніше з Тетяни Крупи зняли електронний браслет і дозволили спілкуватися з колишніми колегами.

Наприкінці жовтня НАБУ і САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. 7 серпня 2026 року Тетяні Крупі вшосте продовжили термін дії зобов’язань.