Такими човнами користувалися місцеві рибалки

У вересні на малому Згоранському озері у Головненській громаді місцеві рибалки виявили старовинний човен-довбанку. Його вдалося підняти на берег через значне зниження рівня води, повідомили 29 вересня у Любомльському краєзнавчому музеї.

Човен виготовлений із суцільного стовбура дуба. Його довжина становить близько 3 м, а ширина – 60 см. Фахівці зараховують знахідку до періоду пізнього середньовіччя та зазначають, що такими човнами користувалися місцеві рибалки.

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«Це вже другий човен, піднятий з дна Згоранського озера. Попередній був довший – понад пʼять метрів. Завдяки радіовуглецевому аналізу вдалося встановити його вік – 500–550 років», – повідомили в музеї.

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Новий артефакт уже доставили до Любомльського краєзнавчого музею.