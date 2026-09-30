«Київстар» підвищує тарифи через зростання витрат на відновлення мережі

Найбільший мобільний оператор в Україні «Київстар» підвищує вартість тарифів. Рішення пояснили зростанням витрат на обслуговування та інші ресурси, які потрібні для забезпечення якісного зв’язку. Відповідне повідомлення компанія оприлюднила 29 вересня.

«Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв’язок для наших абонентів. Водночас в умовах повномасштабної війни аби забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою», – повідомили в «Київстар».

При цьому в компанії зазначили, що продовжують інвестувати в енергостійкість мережі та посилюють резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв’язок за можливих перебоїв з електропостачанням. Водночас оскільки витрати на підтримку та відновлення мережі зростають, компанія змінить тарифи для частини абонентів з 8 жовтня 2026 року. У «Київстар» уточнили, що абоненти, яких торкнуться зміни, заздалегідь отримають SMS про нові умови та додаткові можливості.

Востаннє ціни на тарифи для абонентів «Київстар» переглядали у березні 2026 року. Водночас тоді вартість тарифів зросла й в інших операторів, зокрема у lifecell.

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«Київстар» є найбільшим мобільним оператором України, що входить до міжнародної телекомунікаційної групи Veon. Її дочірня компанія Kyivstar Group Ltd торгується на Nasdaq. Зауважимо, що «Київстар» стала першою українською компанією, акції якої почали торгуватися на американському фондовому ринку.

У 2025 році загальний дохід «Київстару» зріс на 25,9% – до 1,157 млрд доларів. У гривні показник збільшився на 30,3% – до 48,2 млрд грн.