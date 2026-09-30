Йдеться про нерухомість на околиці Сваляви

Будівельна компанія «І Контракт» виставила на продаж колишній палац культури у місті Свалява Мукачівського району. Аукціон запланований на 15 жовтня.

Йдеться про нерухомість площею 5 тис. м2 по вул. Алексія, 10 на околиці міста. Будівля розташована на земельній ділянці 0,7 га, призначеній для зведення та обслуговування культурно-просвітницьких закладів.

Об’єкт під’єднаний до електромережі та водопостачання. Продавець також запропонував ескізний проєкт вигляду будівлі в майбутньому.

Торги зі стартовою ціною 36 млн грн відбудуться на Prozorro 15 жовтня. Розмір гарантійного внеску – 1,8 млн грн, а мінімальний крок підвищення ціни – 360 тис. грн.

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За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «І Контракт» зареєстроване у 2004 році в Ужгороді. Компанія належить місцевому бізнесмену Альфреду Кайнцу. Він є власником кількох підприємств у сфері будівництва, купівлі-продажу нерухомості та комплексного обслуговування об’єктів. Серед них – житлово-будівельний кооператив «Монако Сьютс», ТОВ «Дебур», ТОВ «Плац Дарм» та ТОВ «Цитадель БВВ».