Активи колишньої футбольної команди Нестора Шуфрича оцінюють у 4 млн грн

На Закарпатті продають з аукціону майно ФК «Говерла». Активи колишньої футбольної команди Нестора Шуфрича оцінюють у 4 млн грн.

За інформацією Prozorro, ТОВ «Футбольний клуб “Говерла”» визнали банкрутом у липні 2017 року, а ліквідатором компанії призначили арбітражного керуючого Руслана Клименка.

Предметом продажу на аукціоні виступає право вимоги за виконавчим листом про стягнення з колишнього головного тренера «Говерли» Олександра Севідова 4 млн грн за достроковий розрив контракту з ужгородським клубом.

Перший аукціон з продажу майна «Говерли» відбудеться 15 липня. Якщо лот не реалізують, його виставлять на повторні торги зі зменшеною на 20% ціною. У разі успішного проведення аукціону розрахуватися з кредиторами футбольного клубу планують до 1 вересня 2026 року.

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За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Футбольний клуб “Говерла”» зареєстрований в Ужгороді у 2005 році. Компанія, пов’язана з корпоративною групою Нестора Шуфрича, наразі перебуває у стані припинення.

Що відомо про «Говерлу»

Історія футбольного клубу в Ужгороді почалася у 1925 році. Команда під назвою «Русь» вигравала чемпіонати Словаччини у 1933 та 1936 роках. Тоді ужгородський клуб називали «літаючою командою вчителів», адже команда, більшість гравців якої працювали педагогами, однією з перших у світі почала добиратися на виїзні ігри на літаку.

У 1945 році на базі СК «Русь» створили футбольний клуб «Спартак», який через 5 років завоював Кубок України. У 1961 році команду перейменували на «Верховину», а в 1971 році – на «Говерлу», яка через рік виборола срібло другої ліги СРСР. У 1982–1997 роках команда називалася «Закарпаття».

У 2011 році клуб змінив назву на «Говерла-Закарпаття», а його віце-президентом став Олександр Шуфрич, син фактичного власника клубу Нестора Шуфрича. Того ж сезону клуб повернувся до найвищого дивізіону України.

Перед сезоном 2015/16 через борги по зарплатні команду покинули майже усі гравці. За невиконання фінансових контрактів під час розіграшу чемпіонату 2016 року з «Говерли» зняли 9 очок, а потім виключили з офіційних змагань під егідою Федерації футболу України.