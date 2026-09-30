У 2025 році «Львіводоканал» замовило 3 підряди на проєктування реконструкції очисних споруд

У 2025 році комунальне підприємство «Львіводоканал» замовило три підряди на проєктування реконструкції очисних споруд. Підряд вартістю 8,2 млн грн отримала харківська компанія «Інтехінжиніринг». Її власником є 70-річний Михайло Тіц, який впродовж багатьох років також був засновником компаній у Росії. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Про сумнівні російські зв’язки «Інтехінжинірингу», якому «Львіводоканал» фактично передав інформацію про критичну інфраструктуру міста, а разом з тим карти та креслення очисних споруд, видання дізналося на початку літа 2026 року. Зазначається, що минулого року компанія «Інтехінжиніринг», яка зареєстрована у 2018 році, перемогла у трьох тендерах через систему Prozorro. Підряд передбачав реконструкцію аеротенків (бетонних резервуарів, куди після первинної очистки потрапляє вода з каналізаційних стоків) на міських очисних спорудах.

До цього підприємство не брало участі в державних закупівлях, а підряди від ЛМКП «Львівводоканал» стали першими в історії компанії. Власником і керівником «Інтехінжинірингу» є харків’янин Михайло Тіц, який працював у сфері водовідведення та каналізування. Як з’ясували журналісти, він досі є одним зі співзасновників українського консорціуму НВФ «Екополімер» та обіймав посаду заступника директора компанії, яка понад 30 років працювала паралельно в Україні та Росії.

Проте Михайло Тіц не єдиний, хто працював на «Екополімері». Йдеться, зокрема, про головного інженера компанії Дениса Мартинова, який сьогодні працює в «Інтехінжинірингу», а в минулому є колишнім співробітником «Екополімеру».

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НВФ «Екополімер» був спільним російсько-українським консорціумом. Українська частина компанії переважно займалася проєктуванням очисних споруд, тоді як виробництво обладнання було зосереджене на заводі в Калузькій області в Росії, який досі працює там.

Для роботи в двох країнах було створено окремі юридичні особи «Екополімеру», але вони мали спільних засновників, серед яких були Михайло Тіц, Валентина Щетіна та Дмитро Галич. Найбільша частка бізнесу належала харківському підприємцю Юрію Мешенгіссеру. За даними журналістів-розслідувачів, після повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році діяльність українського «Екополімеру» почала згортатися. Сайт компанії не працює, соцмережі не оновлюються, а кількість працівників скоротилася зі 105 до чотирьох. Водночас юридично підприємство досі не ліквідоване.

Попри це, у Росії компанія активно продовжує працювати, але дедалі частіше цей бізнес працює під брендом «Май проект», який разом з «Екополімером» у 2022 році увійшов до групи компаній «Поліпластик» російського бізнесмена Мірона Горіловського.

Журналісти антикорупційного центру NGL.media зазначають, що багаторічним бізнес-партнером Михайла Тіца є 70-річний Юрій Мешенгіссер, який володіє найбільшою часткою українського «Екополімеру», а також українською компанією «Видавничий дім “Вокруг Цвета”». Юрій Мешенгіссер має російське громадянство, а після початку повномасштабної війни він продовжив працювати в Росії та брати участь у публічних заходах. Зокрема, Мешенгіссер відвідував російські виставки водних технологій у 2022, 2025 та 2026 роках. Також його пов’язують із «Росводоканалом», що входить до складу «Альфа-Груп» і є однією з найбільших у Росії водопостачальних компаній. Свого часу він представлявся технічним директором «Росводоканалу».

У коментарі NGL.media Михайло Тіц заперечив те, що він є співзасновником російських фірм, попри дані з російських реєстрів, які свідчать про протилежне. Також він заявив, що не підтримує зв’язки з Юрієм Мешенгіссером, разом з тим продовжує публікувати у соцмережах архівні фото та відео з корпоративів «Екополімеру», де він разом із Мешенгіссером та російськими партнерами.

Як з’ясувалося, «Екополімер» цікавився львівськими очисними спорудами ще у 2018 році. Проте тоді біогазову станцію почав будувати словенсько-норвезький консорціум RIKO-CAMBI. Прикметно, що приблизно тоді, коли ЛМР обрала підрядником RIKO-CAMBI, колишній топ-менеджер «Екополімеру» Сергій Зброх перейшов до компанії RIKO та до 2023 року очолював цей проєкт.

Що відомо про словенсько-норвезький консорціум RIKO-CAMBI?

Компанія RIKO багато років працювала в Росії та Білорусі, попри реєстрацію в Словенії. Її засновник Янез Шкрабец у 2009 році отримав російський Орден Дружби – одну з найвищих державних нагород Росії, а у 2011 році він очолив Словенсько-Російську ділову раду. За даними білоруського розслідувального проєкту Buro, у 2022–2023 роках RIKO продовжувала постачати обладнання до Росії.

Компанія також має тісні зв’язки з Білоруссю. Янез Шкрабец був почесним консулом цієї країни у Словенії, але у 2021 році втратив цей статус, хоч і називає Білорусь своєю другою Батьківщиною. Водночас RIKO продовжує працювати там і отримувати державні замовлення. Зокрема, у 2023 році компанія будувала підстанцію у Гродно.

До слова, біогазову станцію на львівських очисних досі не ввели в експлуатацію, попри те, що проєкт мали завершити ще три роки тому. За цей період проєкт подорожчав до 41 млн євро, а завершити будівництво планують у 2027 році.

Що відповіли у ЛМКП «Львіводоканал»

У коментарі журналістам директор «Львіводоканалу» Дмитро Ванькович заявив, що російський бізнес власника «Інтехінжинірингу» є для нього несподіванкою.

«В нас закупівлі відбуваються відповідно до тендерних процедур на Prozorro. Беруть участь всі, хто має право працювати в Україні та за кордоном. Очевидно, що російській компанії не дозволено брати участь, як і людям, які з нею повʼязані. Але це за межами нашої компетенції – дослідити або знати про це. Для цього є спеціальні служби», – сказав Дмитро Ванькович.

Разом з тим, зазначається, що перевірка документів підрядника є відповідальністю замовника, тобто «Львівводоканалу», а у жовтні 2022 року уряд заборонив замовникам працювати з громадянами Росії та Білорусі та компаніями, пов’язаними з ними. У 2022 році міський голова Львова Андрій Садовий закликав правоохоронців перевіряти львівський бізнес із російськими власниками, а у червні 2025 року місто затвердило ухвалу, якою зобов'язало виконавчі органи перевіряти всі компанії, які звертаються за адміністративними послугами, на будь-які зв'язки з Росією.