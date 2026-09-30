Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Максиму Лосікову, який вигадав ДТП для отримання страхових виплат, а потім пропонував патрульним хабар за підтримку його версії. За скоєне чоловік отримав 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 17 вересня, вранці 31 липня цього року Максим Лосіков викликав поліцію до села Лісові Гринівці Хмельницького району. Він повідомив, що невідомі пошкодили його автомобіль та втекли з місця події.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Після приїзду патрульних чоловік розповів їм неправдиву версію пошкодження автомобіля. Насправді, як встановило слідство, він наїхав машиною на стовпчик.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пізніше Максим Лосіков сам пояснив у суді, що хотів створити підстави для отримання страхового відшкодування. Після того, як поліцейські встановили обставини пошкодження автомобіля, він запропонував їм гроші, щоб вони внесли до матеріалів справи неправдиву інформацію.

Спочатку обвинувачений намагався залишити 2 тис. грн на задньому сидінні службового автомобіля патрульних. Після відмови поліцейського він спробував передати гроші йому в руку, а згодом поклав їх у кишеню правоохоронця.

Патрульний кілька разів попереджав Лосікова про кримінальну відповідальність за пропозицію та надання хабаря, однак той продовжував наполягати.

Суддя Юрій Демʼянов визнав Максима Лосікова винним за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) та призначив йому 34 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.