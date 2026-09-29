Трагічний випадок стався на вул. Богдана Кріля «Пірата»,16 (стара назва - вул. Тролейбусна)

Поліцейські розслідують загибель робітника на будівництві житлового комплексу на вул. Богдана Кріля «Пірата»,16 (стара назва - вул. Тролейбусна) у Львові. Трагічний випадок стався 23 вересня цього року.

Як зазначається в ухвалі Франківського районного суду Львова, 23 вересня близько 9:00 під час виконання будівельних робіт на незавершеному об’єкті будівництва на вул. Тролейбусній, 16 працівник ТзОВ «Будівельна компанія “Промжитлобуд”» впав з даху будівлі в шахту ліфта на рівень паркінгу. Унаслідок отриманих травм робітник загинув на місці.

Слідчі з’ясували, що загиблий працював без індивідуальних засобів захисту та з порушенням вимог законодавства про охорону праці і правил безпеки під час виконання робіт на висоті. Справу розслідують за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 ККУ).

За даними аналітичної платформи YouControl, ТзОВ «Будівельна компанія “Промжитлобуд”» зареєстроване у селі Солонка біля Львова 19 років тому. Власником будівельної фірми є львів’янин Олег Коростенський.

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