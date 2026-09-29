Скульптуру освятили у неділю

У Львові встановили пам’ятник князю Володимиру Великому, якого Церква визнала святим. Скульптуру встановили біля церкви Рівноапостольного князя Володимира Великого на вул. Панча, 12а, повідомляє РІСУ.

У неділю, 27 вересня, фігуру освятив митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

Автором пам’ятника є львівський скульптор, викладач Львівської академії мистецтв Тарас Мороз. Він розповів ZAXID.NET, що фігура має висоту 2 м без постаменту. Її зробили зі штучного каменю.

«Настоятель храму отець Яромир звернувся до мене з проханням зробити скульптуру, яку парафія хоче встановити на впорядкованій території біля церкви. Спочатку думали про скульптуру Богородиці, але все ж обрали св. Володимира», – зазначив Тарас Мороз.

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За словами скульптора, місце для пам’ятника вже було обране. Там після будівництва церкви залишилась забита в землю свая, яку прикривав постамент.

Скульптуру встановили перед дерев'яною церквою на вул. Панча (фото Тараса Мороза)

Кам’яний князь Володимир у правій руці тримає хрест – як символ хрещення Русі у 988 році. У другій руці – давньоруська церква, схожа на Десятинну, яку також збудував князь Володимир. На застібці накидки зображений тризуб, а на поясі висить меч.

«Я почав вивчати історичний контекст самої постаті. Це людина, яка змінила історію цілої держави на багато поколінь наперед. Після прийняття християнства він задав вектор на європейський вибір. Це було не просто, часом реформу доводилося втілювати за допомогою меча, але це змінило долю держави», – розповідає скульптор.

Тарас Мороз додав, що церква у руках князя – не конкретний храм, а радше Церква як інституція, яка виникла у результаті реформи Володимира Великого.

Князь тримає хрест і церкву (фото Тараса Мороза)

Скульптура, за словами автора, має й освітню складову: «Коли до церкви приходитимуть діти, будуть запитувати у батьків, хто це, чому у нього є меч і хрест. Батьки пояснюватимуть, так з дитинства виникатиме зацікавлення історією».

Нагадаємо, найвідоміший пам’ятник Володимиру Великому стоїть у Києві, на Володимирській гірці. У день рівноапостольного князя Володимира 15 липня Україна відзначає День української державності.