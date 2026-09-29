Будівля університету в Дублянах є памʼяткою архітектури

У вівторок, 29 вересня, слідчі поліції прийшли з обшуками у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького в Дублянах.

Повідомлення про обшуки спершу з’явилися у місцевих телеграм-каналах близько 11:00. На поширених у телеграм відео видно людей у формі з автоматичною зброєю і в бронежилетах. У пресслужбі поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт обшуків, але відмовилися розголошувати деталі допоки не завершаться процесувальні дії. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що обшуки проводять у викладачів.

Нагадаємо, під час російської атаки 1 січня 2024 року безпілотник пошкодив корпус Львівського національного університету природокористування у Дублянах. На початку вересня 2026 року розпочали роботи ремонті роботи з відбудови корпусу.

26 вересня 2024 року Кабінет Міністрів України погодив реорганізацію Львівського національного університету природокористування у Дублянах. Заклад приєднали до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. У Міністерстві освіти і науки пояснювали, що об’єднання має дозволити сконцентрувати ресурси двох закладів та посилити їхню спроможність. На базі двох університетів планували створити конкурентоспроможний агротехнологічний університет із локаціями у Львові та Дублянах.

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