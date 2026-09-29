У межах операції «Мігрант» правоохоронці провели понад 30 обшуків у Вінниці та Києві

У Вінниці правоохоронці затримали директорку державної установи та ще п’ятьох людей, які організували схему незаконної легалізації іноземців в Україні через фіктивне працевлаштування. Про це 29 вересня повідомили поліція Вінниччини та Служба безпеки України.

За даними слідства, до організації схеми були причетні директорка держустанови, керівник одного з відділів та його підлеглий, керівник місцевої благодійної організації та двоє підприємців.

За хабарі вони допомагали громадянам країн Центральної Азії та Близького Сходу, зокрема держав із підвищеним терористичним ризиком, оформлювати фіктивне працевлаштування у підконтрольних ФОПах. Це давало іноземцям можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні строком до двох років із можливістю подальшого продовження.

Вартість таких послуг становила близько 100 тис. грн з однієї людини. За оперативними даними, учасники схеми могли легалізувати в Україні до 200 іноземців.

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«За оперативними даними, серед них могли бути учасники агентурного апарату РФ, яких російські спецслужби використовують для проведення розвідувально-підривної діяльності в інтересах Москви», – кажуть в СБУ.

У межах операції «Мігрант» 25 вересня правоохоронці провели понад 30 обшуків у Вінниці та Києві. Слідчі дії відбулися в службових кабінетах, офісах, помешканнях та автомобілях фігурантів. Під час обшуків вилучили документи для оформлення ще понад 20 іноземців, комп’ютерну техніку, гроші, чорнові записи та інші докази.

Усім шістьом затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Наразі суд має обрати затриманим запобіжні заходи. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.