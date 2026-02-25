Посадовець ДМС у Дніпрі продавав ухидянтам посвідки іноземців

У Дніпрі ДБР та СБУ викрили посадовця Державної міграційної служби та адвоката на організації схеми ухилення від мобілізації. Затримані за хабарі виготовляли для військовозобовʼязаних фальшиві посвідки іноземців. Про це у середу, 25 лютого, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора.

Затримані – тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника начальника ДМС на Дніпропетровщині та адвокат. Вони виготовляли для військовозобовʼязаних посвідки на постійне проживання в Україні, які видають іноземцям. Така посвідка давала можливість уникнути перевірки військово-облікових документів.

Для виготовлення посвідок використовували справжні дані іноземців, але у документ вклеювали фото військовозобовʼязаних українців. Спілкування з клієнтами відбувалось через месенджери, а передача хабарів здійснювалась під час особистих зустрічей з адвокатом.

«Адвоката затримали після передачі підробленої посвідки та отримання другої частини хабаря – 10 тис. доларів. Під час обшуку в приміщенні ГУ ДМС України у Дніпропетровській області вилучили мобільний телефон посадовця. Під час його огляду виявили докази протиправної діяльності, після чого посадовця також затримали», – йдеться у повідомленні ДБР.

Затриманим оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди та перешкоджанні діяльності Збройних сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Суд обрав для обох підозрюваних запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 19 лютого суд взяв під варту єпископа Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ Кирила (Михайлюка). Його підозрюють у продажі посвідчень священників ухилянтам.