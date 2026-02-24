Єпископа із зали суду доправили в установу виконання покарань

Івано-Франківський міський суд взяв під варту єпископа Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ Кирила (Михайлюка), якого підозрюють у масовому перешкоджанні мобілізації. Термін дії запобіжного заходу – 60 діб, йдеться в рішенні суду від 19 лютого, що оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В ухвалі Івано-Франківського міського суду йдеться про часткове задоволення клопотання слідчого про запобіжний захід. Представник СБУ наполягав на триманні під вартою, проте слідчий суддя Тарас Антоняк дав підсудному можливість звільнитися під заставу в розмірі 233 тис. грн.

Єпископ Кирило перебуває під вартою в Івано-Франківській установі відбування покарань №12.

Як повідомляв ZAXID.NET, правоохоронці підозрюють, що єпископ ПЦУ організував та впровадив механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ, залучивши до схеми інших чинних та колишніх священнослужителів. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Ідеться про видачу військовозобов’язаним чоловікам посвідчень дияконів ПЦУ очолюваною єпископом Кирилом єпархії та їхнє бронювання як працівників критичної релігійної організації. Слідчі підозрюють, що сан диякона або священника могли незаконно отримати 25 чоловіків, серед яких мешканці Львова, Стрия, Івано-Франківська, Закарпаття.

Спочатку справу розслідувало Львівське управління СБУ, тепер, як випливає з ухвали суду, справою займається Івано-Франківське управління СБУ.

У коментарі ZAXID.NET єпископ Кирило раніше стверджував, що у звинуваченнях «немає жодного слова правди» і він може відповісти за кожного свого священнослужителя.

Додамо, що 13 листопада 2025 року ПЦУ відсторонила єпископа Кирила, а в лютому 2026 року Священний Синод ПЦУ вирішив звільнити 62-річного єпископа від управління єпархією на спокій.