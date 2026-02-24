Обвинувачений працює спеціалістом в пресслужбі Чортківської міськради

На Тернопільщині правоохоронці викрили працівника пресслужби мерії Чорткова, який адміністрував соціальні мережі для ухилянтів. Обвинувачений Володимир Рудик повідомляв чоловіків призовного віку, де перебувають військовослужбовці та працівники ТЦК та СП. На вирок першим звернув увагу «Судовий репортер».

Як йдеться у вироку Чортківського районного суду від 18 лютого, обвинувачений Володимир Рудик з 14 травня 2024-го по листопад 2025 року був адміністратором телеграм-каналу з 1,5 тис. читачів; телеграм-групи на 12 тис. підписників, а також спільноти у вайбері на 12 тис. учасників. У цих соцмережах працівник пресслужби міськради писав про місце перебування нарядів ТЦК та СП, які проводили мобілізацію. У самого обвинуваченого є троє неповнолітніх дітей.

У суді визнали, що такі дописи давали можливість учасникам цих груп ухилятися від військової служби. Наприкінці листопада 2025 року в адміністратора спільнот провели обшук. Через два місяці обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання вини. Володимира Рудика засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування основного покарання, призначивши іспитовий термін на 1 рік. Вирок суду можна оскаржити в апеляції.